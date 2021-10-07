На Голливудской Аллее славы появилась именная табличка актера Бондианы Дэниела Крейга

Еще один Бонд на Аллее славы: Дэниел Крейг получил именную звезду Getty Images

Табличка с именем знаменитого британского актера Дэниела Крейга, который сыграл в пяти фильмах Бондианы, появилась на Голливудской аллее славы. Церемония открытия именной звезды 53-летнего исполнителя роли агента 007 состоялась вечером, 6 октября.

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Крейг стал 2704-м по счету, кто удостоился такой чести. Его звезда расположена всего в нескольких метрах от именной таблички еще одного исполнителя роли Джеймса Бонда — Роджера Мура.

На торжестве Дэниель появился в светло-синем костюме. Поддержать актера пришли продюсеры Бондианы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также коллега Крейга по фильму «Не время умирать» Рами Малек.

Дэниел Крейг получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде Getty Images

Дэниел Крейг на Голливудской Аллее славы Getty Images

Дэниел Крейг получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде Getty Images

Открытие именной звезды Дэниела Крейга Getty Images

Напомним, что Крейг стал третьим исполнителем роли агента 007, который удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде. Кроме названого выше Роджера Мура, табличкой также обзавелся Пирс Броснан.

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