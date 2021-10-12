Что известно о трагедии в семье украинского артиста

Один из самых популярных исполнителей Украины Олег Винник впервые за долгое время дал интервью на телевидении. 48-летний артист стал героем нового выпуска проекта «Зірковий шлях».

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Журналистка программы поинтересовалась у Олега, как он относится к деньгам. Отвечая на этот вопрос, Винник вспомнил о смерти близкого человека от рака. Певец отметил, что на операцию нужна была очень крупная сумма, которой в то время у него не было.

«Когда умирал твой родной человек и нужно было 50 тысяч евро. На операцию. Рак. Все остальное — философия. У меня тогда не было денег. И умер мой близкий человек», — поделился воспоминаниями Винник.

Позже в выпуске артист рассекретил, что поддерживал свою бэк-вокалистку Таюне, когда ее сестра умерла от рака, а у мамы случился инфаркт. Отметим, что поклонники Винника уже давно считают Таюне тайной женой исполнителя.

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