Прощание с Русланой Писанкой пройдет в двух странах

Муж украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки, Игорь Исааков впервые прокомментировал смерть своей звездной супруги на 57-м году жизни. На своей странице в Facebook он признался, из-за какой болезни скончалась Писанка.

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По словам Игоря, у Русланы было онкологическое заболевание в агрессивной форме. Супруг актрисы добавил, что в Германии, где она проходила лечение, ее тело кремировали.

«У Руси был рак, к сожалению агрессивная форма и немного запущен… Но так как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал... Итак, к сожалению. Смерть и кремация», — написал Исаков.

Также Игорь сообщил, как пройдут две церемонии прощания с Писанкой. Первая состоится в немецком городе Кайзерлаутерн, вторая — в Киеве. Однако, даты пока не известны, так как все зависит от скорости оформления документов.

«Информация о чествовании памяти. Первое прощание состоится по месту последнего пребывания, а именно город Кайзерлаутерн, Германия. Время и точное место буду знать в понедельник и дополнительно сообщу. Затем, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. Киев. Как скоро, это будет зависеть только от скорости оформления. Так что место и время похорон в Киеве напишу дополнительно».

Кроме того, Исаков обратился со словами благодарности к друзьям и всем пользователям Сети, которые написали ему слова поддержки.

«Долго не мог заставить себя открыть фейсбук, несколько раз порывался, но такое количество сочувствия... Я просто боялся, что у меня не хватит слез, то все прочесть. Простите, кому не ответил. Буду понемногу. Спасибо. Не нахожу того слова, насколько я благодарен всем нашим с моей Русичкой друзьям… Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас, опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный... Знаю, что это бы никогда не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого изречения «жизнь прекрасна». Люблю вас. Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю, что Бог заберет ее к себе, потому что я точно знаю, что она точно того достойна», — поделился эмоциями Исаков.

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