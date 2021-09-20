Ведущая повторила total black лук американской звезды

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Украинская ведущая Леся Никитюк повторила нашумевший образ Ким Кардашьян, которая фотографировалась в нем перед Met Gala. На своей странице в Инстаграм украинская звезда опубликовала серию фото, на которых она позирует перед камерой в черном костюме со шлейфом от Balenciaga, в котором снялась сама Ким Кардашьян.

«Одела черное… провожаю последние осенне-летние дни», – подписала публикацию украинская ведущая.

За сутки фото набрали более ста тысяч лайков и 777 комментариев, под которыми подписчики восхитились нарядом Леси, написав множество комплиментов:

«Баленсиага огонь!»; «Офигенно»; «Женщина кошка»; «Лучше, чем у Ким Кардашьян»; «Ты Ким переплюнула»; «Пантера Ивановна Никитюк»; «Красавица»; «Багира»; «Вам так идет черный цвет»; «Черный плащ»; «Украинская Ким Кардашьян».

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