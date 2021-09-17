Певица призналась, что у нее был роман с двумя мужчинами одновременно.

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Известная украинская певица Тина Кароль дала откровенное интервью, в котором раскрыла пикантные подробности личной жизни. На своем YouTube-канале знаменитость опубликовала видео, в котором призналась, что у нее был роман с двумя мужчинами одновременно.

В игре «Было или не было» одним из вопросов был такой: «Крутила роман сразу с двумя?»

«А если они посмотрят? Да, было», – ответила артистка.

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