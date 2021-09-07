Ведущая показала сообщение от американской звезды.

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Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась доказательствами того, что ей написала известная модель и участница реалити-шоу Ким Кардашьян. На своей странице в сторис украинская знаменитость опубликовала скриншот сообщения, которое ей написала Ким. Там было написано одно слово «Amazing».

«Это мне Ким написала? Ребята, мне написала сама Ким. Значит, я реально емейзинг», — написала Леся.

Сообщение от Ким Кардашьян instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, что после кадров переписки со звездой, Леся на своей странице в Инстаграм сделала опрос, в котором спросила подписчиков, хотят ли они узнать, что ей еще написала жена Уэста. За несколько часов 97% юзеров проголосовали, что хотят узнать подробности их переписки. Леся в сторис сообщила, в чем же причина неожиданного сообщения Ким.

Опрос instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк предположила, что так работает пиар-кампания звезды США, возможно в Киеве откроются ее магазины или начнут продавать ее духи, и таким образом она захотела, чтобы украинская звезда ее пропиарила.

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