Леся Никитюк похвасталась перепиской с Ким Кардашьян
Читайте также: Леся Никитюк призналась, что живет за счет рекламы в соцсетяхУкраинская ведущая Леся Никитюк поделилась доказательствами того, что ей написала известная модель и участница реалити-шоу Ким Кардашьян. На своей странице в сторис украинская знаменитость опубликовала скриншот сообщения, которое ей написала Ким. Там было написано одно слово «Amazing».
«Это мне Ким написала? Ребята, мне написала сама Ким. Значит, я реально емейзинг», — написала Леся.
Отметим, что после кадров переписки со звездой, Леся на своей странице в Инстаграм сделала опрос, в котором спросила подписчиков, хотят ли они узнать, что ей еще написала жена Уэста. За несколько часов 97% юзеров проголосовали, что хотят узнать подробности их переписки. Леся в сторис сообщила, в чем же причина неожиданного сообщения Ким.
Никитюк предположила, что так работает пиар-кампания звезды США, возможно в Киеве откроются ее магазины или начнут продавать ее духи, и таким образом она захотела, чтобы украинская звезда ее пропиарила.
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