Телеведущая показала шикарный букет красных роз.

Украинская ведущая Леся Никитюк поделилась в Инстаграме подарком от тайного поклонника. Теледива получила шикарный букет красных раз, которые показали в сториз.

Снимок букета в машине Никитюк подписала лаконично: "Доброе утро! Кто?".

После Леся показала фото со спины, держа букет. Никитюк предположила, что букет могли подарить блогер Богдан Буше или ведущий Слава Демин, а также отметила, что это явно не Олег Машуковский, который открытый гей. Отметим, что именно вышеперечисленные звезды недавно комментировали вероятный роман с Никитюк журналистам.

Ранее мы писали, что Леся попросила "взять себя в руки" Притулу, Буше и Машуковского.