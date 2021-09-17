Мужчина с ножом напал на охранников певицы.

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На Голливудских холмах в доме известной певицы Арианы Гранде арестовали мужчину, который хотел навестить исполнительницу ночью, а после просьбы охраны уйти, вытащил нож.

Настойчивым фанатом был 23-летний Аарон Браун, которого задержали полицейские и выдвинули обвинения.

Отметим, что во время инцидента артистка не выходила на улицу, даже тогда, когда приехала полиция. Но после нападения на ее дом, она написала заявления и потребовала запретительный судебный приказ против Аарона Брауна, который проник на ее территорию с оружием.

Отметим, что пожелание знаменитости было удовлетворено еще до слушания дела.

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