Наоми Кэмпбелл, Джейсон Стейтем и другие знаменитости, которые показали свои спальные комнаты.

Многие знаменитости скрывают, где они живут, как выглядят их особняки, и кто делал им ремонт. Но некоторые звезды не боятся демонстрировать свои дома и как они выглядят изнутри, они показывают свои имения, и смело демонстрируют свой дизайнерский вкус. Ivona представляет пятерку звезд, которые показали свои спальни и назвали дизайнера, который обустроил их жилище.

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Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки живет в Остине, штат Техас. В фермерском доме он поселился вместе с семьей – женой и тремя детьми. Дом был приобретен в 2012 году, после чего «превращен» из отеля в уютное жилище. Дизайном звездного особняка занимался известный дизайнер Вирджиния Дэвидсон.

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Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл живет на своей вилле в тихом приморском городке Малинди, Кения. Ее идиллическое убежище с видом на Индийский океан является воплощением жизни в помещении и на открытом воздухе. Более 20 лет она использует этот дом в качестве убежища от шумного Лондона и Нью-Йорка. Ее спальня, как и весь дом, наполнены теплыми земными тонами. Широко открытое пространство – изюминка этой виллы.

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Известная исполнительница шоу в стиле бурлеск Дита Фон Тиз одержима антиквариатом. Ее спальня полностью посвящена легендарным сиренам. В ее доме много красок, но спальню она решила сделать в серебряных тонах. Также в комнате есть старинный туалетный столик, который стоит в углу ее будуара. Дизайнером «сказочной» спальни стала Стейша Даннэм, которая создала множество нестандартных предметов интерьера в доме звезды, включая этот стул.

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Известный американский актер Джейсон Стэтхэм в 2009 году купил пляжный дом в Малибу, в котором он чувствует связь с природой. В Доме актер живет, когда решает заняться серфингом. Спальня актера обустроена в спокойных тонах, а также дополнена лампами, полками и черно-белыми фотографиями.

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Звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор создал дом, представляющий собой интригующее сочетание современной и старой школы. Внутри идеально реконструированного нью-йоркского лофта есть спальня, дизайнером которой стал Кайл О’Доннелл.

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Автор: Леся Сайко

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