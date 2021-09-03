Также артистка поделилась, как принять себя такой, какая ты есть.

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Известная украинская певица Тоня Матвиенко пережила кризис среднего возраста. Также она призналась, что стало причиной стресса.

Недавно артистке исполнилось 40 лет, и ей было тяжело принять тот факт, что она стареет. Поэтому она впала в небольшую депрессию, во время которой набрала лишний вес.

«Мне исполнилось 40 лет, что вызвало небольшой стресс. Мне кажется, что каждая женщина переживает этот момент. Помню, что когда я отмечала 30 лет, то мне тоже было немножко тяжело принять свой возраст. Еще я набрала лишний вес за этот год, из-за чего появилось легкое ощущение неприятия себя. Но потом я занялась спортом и села на диету. Когда делаешь что-то хорошее, чтобы измениться, то и отношение к себе становится лучше: начинаешь любить и принимать себя такой, какая ты есть, – призналась певица Тоня Матвиенко на съемочной площадке телеканала «Украина», – рассказала певица.

По словам артистки, ей было очень сложно принять себя в 40-летнем возрасте.

«У меня натура такая: я чувствую себя девчонкой и всегда была такой. А тут вдруг мне говорят: «Женщина». И я думаю: «Ну как так?!» (Смеется.) Поэтому возникало много философских вопросов на этот счет», – призналась она.

После долгих переживаний и работой над собой Матвиенко справилась со своими внутренними переживаниями и проблемами без консультаций психолога.

«Становишься старше и чувствуешь, что еще много чего нужно сделать. Это комплекс отличницы. В моем случае все должно быть четко и правильно. Но с другой стороны, мне такое отношение к себе помогало добиваться чего-то в жизни», – добавила звезда.

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