Певица похвасталась достижениями 12-летнего сына.

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Украинская поп-певица Тина Кароль похвасталась достижениями сына Вениамина в английской школе. Она на своей странице в Инстаграм опубликовала сторис, на котором он на фоне школы держит кубок в руке.

«За достижения в учебе. Мое все», — подписала кадр исполнительница.

Стоит отметить, что сын артистки 12-летний Виниамин живет и учится в Великобритании. Он поехал за границу в 8-летнем возрасте. Там он живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, увлекается украинскими народными танцами и говорит на украинском языке, правда с акцентом.

Сын Тины Кароль instagram.com/tina_karol

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