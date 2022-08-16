Муж Русланы Писанки сообщил, где и когда состоится церемония прощания с актрисой
Где украинцы смогут проститься с Русланой Писанкой, которая умерла от рака
Супруг украинской ведущей и актрисы Русланы Писанки, Игорь Исаков на днях вернулся из Германии, где его звездная жена провела последние дни. Знаменитость умерла от онкологического заболевания 19 июля.
Читайте также: ТОП-5 звезд шоу-бизнеса и политиков, которые обвинялись в инцестеНа своей странице в Facebook поделился с поклонниками и коллегами Русланы подробностями предстоящей церемонии прощания в Киеве. Исаков написал, что проститься с Писанкой можно будет 21 августа. В 9:00 начнется Божественная литургия в Спасо-Преображенском соборе, а спустя два часа состоится чин похорон ведущей и ее мамы Дины Васильевны, которая тоже умерла от рака.
Напомним, что 56-летняя Руслана Писанка перенесла шесть химиотерапий, однако они не спасли ей жизнь от агрессивной формы рака. Знаменитости не стало в немецком городе Кайзерлаутерн. Там же и состоялась первая церемония прощания с Писанкой. Отметим, что тело актрисы кремировали.
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