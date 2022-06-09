Александр Роднянский-младший и Янина Студилина расстались после 14 лет отношений

Российская актриса и фотомодель Янина Студилина, наиболее известна по роли Полины Зеленовой в сериале «Ранетки», объявила о разводе с мужем. Звезда 14 лет состояла в отношениях с сыном продюсера Александра Роднянского, экономистом и профессором Кембриджа Александром Роднянским-младшим.

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интервью журналу «Атмосфера» 36-летняя актриса заявила, что Александр неоднократно ставил ее перед выбором: или она с ним живет в Европе и отказывается от карьеры, или продолжает работать в России. По словам Студилиной, она выбрала себя.

«Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья», — поделилась Янина.

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Позже появился комментарий свекра Студилиной, Александра Роднянского. В Инстаграм он написал, что обстоятельства расставания его сына с Яниной обстоят иначе, нежели рассказала актриса в интервью. По словам кинопродюсера, Александр-младший, который вот уже два года является советником президента Украины Владимира Зеленского, 24 февраля находился в Киеве. После начала войны экономист решил взять академический отпуск, чтобы полностью сосредоточится на помощи Украине — стране, в которой он родился.

«В момент самого тяжелого испытания, выпавшего на долю своей родной страны, Александр, будучи доктором экономических наук и профессором Кембриджа, выбрал не Европу, а Украину. Он взял академический отпуск и полностью сосредоточился на работе в команде президента Зеленского, советником которого он является. 24-го февраля он был в Киеве, о начале войны я услышал по телефону именно от него. Во время нашего разговора я слышал взрывы российских бомб и ракет. С тех самых пор Александр со своей страной. ⠀И я очень горжусь им», — написал кинопродюсер.

Напомним, что у Студилиной и Роднянского-младшего есть общий ребенок — 5-летняя дочь Анна.

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