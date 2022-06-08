Эти голливудские знаменитости и монархи готовы предоставить свой дом украинцам, сбежавших от войны

Кто из мировых звезд и королевских семей решил приютить украинских беженцев Getty Images

Многие западные исполнители, актеры, телеведущие и представители монарших семей поддерживают нашу страну материально, делая щедрые пожертвования в благотворительные организации или создавая собственные фонды.

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Бенедикт Кэмбербетч

Некоторые из них даже решили приютить беженцев из Украины в своих особняках. Рассказываем, кто из мировых знаменитостей открыл свой дом для украинцев, сбежавших за границу от войны с РФ.

Звезда сериала «Шерлок» и фильма «Доктор Стрэндж» в марте, на церемонии вручения кинопремии BAFTA, объявил о том, что примет участие в правительственной программе предоставления жилья украинским беженцам.

Спустя месяц в интервью Sky News актер рассказал, что уже познакомился с украинцами, которые после необходимого лечения переедут в его дом в Лондоне.

Бенедикт Кэмбербетч Getty Images

Оззи и Шэрон Осборн

О своем решении приютить беженцев из Украины супруги Осборн сообщили в начале марта. Рок-музыкант и ведущая предоставят двум украинским семьям свое жилье в небольшой деревне Джорданс в Великобритании.

Оззи и Шэрон Осборн Getty Images

Шер

18 марта американская исполнительница Шер написала в своем Twitter-аккаунте, что хочет помочь украинским семьям, сбежавшим от войны с РФ. 75-летняя обладательница «Оскара» пообещала, что беженцы из Украины в ее доме будут чувствовать себя в безопасности, и о них будет кому позаботиться.

Шер Getty Images

Королевская семья Бельгии

Король Филипп и королева Матильда предоставят украинцам две квартиры. Ранее благотворительный фонд королевской семьи хотел там поселить бельгийские семьи с низкими доходами, но решил, что сейчас украинцам жилье нужнее.

Королевская семья Бельгии ©instagram.com/belgianroyalpalace

Королевская семья Нидерландов

В конце марта стало известно, что король Виллем-Александр и королева Максима готовы предоставить беженцам из Украины одну из своих резиденций, которую они арендуют у государства. С середины апреля замок Хет-Лоо на окраине города Апелдорн стал центром приема украинцев, сбежавших от войны с РФ. Во дворце есть место для 30 человек.

Королевская семья Нидерландов instagram.com/koninklijkhuis

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