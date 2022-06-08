Общается ли олимпийская чемпионка с крестной матерью своей дочери

Лилия Подкопаева рассекретила, какие у нее сейчас отношения с кумой Ани Лорак instagram.com/podkopayeva_official

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая 26 лет назад стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, рассказала, как война изменила ее отношения с близкой подругой и кумой Ани Лорак.

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Во время благотворительного концерта на Таймс-сквер Подкопаева дала комментарий ТСН, в котором заявила, что не общается с крестной матерью своей 15-летней дочери Каролины. Всему виной то, что певица молчит о войне в Украине.

«Маски сняты. Каждый из нас сделал свой выбор. Ее позиция всем известна. Поэтому мы с ней не общаемся», — отметила Лилия.

Смотрите видео с 6:15

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