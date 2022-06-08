Уроженка Киева Милла Йовович поддержала украинцев во время войны с РФ

Известная голливудская актриса и модель Милла Йовович, которая родилась в Киеве, а детство провела в Днепре, в рамках проекта «Самые известные украинцы мира» записала обращение к нашему народу.

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В ролике звезда фильмов «Пятый элемент» и «Обитель зла» поблагодарила украинцев за то, что они продолжают бороться за свою свободу. И вспомнила о миллионах женщин и детей, которые были вынуждены бежать за границу.

«Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают на куски, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу сказать вам: мы видим вас, мы молимся за вас, и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы сражаетесь за свою свободу», — сказала актриса в видео.

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