Создатель «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал в Украину, чтобы снять документалку о войне

Американский сценарист и драматург Бо Уиллимон вместе со своей командой приехал в Украину, чтобы показать всему миру разрушенные российскими солдатами города Киевской области.

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44-летняя знаменитость планирует выпустить документальную киноленту о зверствах рашистов в Бородянке и Буче. Об этом Бо рассказал в комментарии изданию Обозреватель

«Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу — невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие», — поделился Уиллимон.

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Сценарист популярного сериала «Карточный домик» добавил, что его очень вдохновляет то, как жители Бородянки восстанавливают свой город.

«Ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, пытающихся вернуться домой. Среди этого опустошения есть надежда и вдохновение так же, как и в самих украинцах», — сказал Уиллимон.

Напомним, что Бо также работал над сценариями фильмов «Две королевы» и «Мартовские иды» и над сериалом «Первые».

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