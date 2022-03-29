Известный голливудский актер приехал на Львовщину, чтобы помогать переселенцам
Шон Пенн продолжает поддерживать украинцев
Популярный американский актер и режиссер Шон Пенн встретился с начальником Львовской ОГА Максимом Козицким и обсудил с ним помощь переселенцам из других регионов Украины.
Читайте также: «Стыдно, что смогла выехать из ада»: Слава Каминская рассекретила, куда сбежала от войныОбладатель «Оскара» лично приехал на Львовщину, чтобы наладить работу своей благотворительной организации CORE. Сначала Пенн получит список самых необходимых вещей для украинцев, а затем его команда в кратчайшие сроки обеспечить людей гуманитарной помощью.
«Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем», — отметил режиссер.
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