Кто стал избранником исполнительницы роли Джинни Уизли

Известная британская актриса и основательница кинокомпании «Бон-Бон-Люмьер» Бонни Райт вышла замуж. Мужем кинозвезды стал ее бойфренд Эндрю Лококо.

Читайте также: Знаменитая голливудская кинозвезда похвасталась знанием украинского языка

На странице 31-летней исполнительницы роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере появилось короткое видео, где она вместе с любимым демонстрируют на камеру обручальные кольца на фоне бассейна.

«Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо, мой муж», — подписала ролик Райт.

Позже она разместила еще один кадр в свадебных нарядах.

Гости свадебной церемонии тоже поделились деталями свадебной церемонии. Приглашенные показали, каким был свадебный торт и как украсили место проведения.

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Свадьба Бонни Райт ©instagram.com/thisisbwright

Неизвестно, как долго Бонни и Эндрю состояли в отношениях до свадьбы, но впервые Райт поделилась их совместными снимками в своем Инстаграм-аккаунте в сентябре 2020 года.

Вам будет интересно почитать на Ivona: