Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт тайно вышла замуж: первые фото со свадьбы
Кто стал избранником исполнительницы роли Джинни Уизли
Известная британская актриса и основательница кинокомпании «Бон-Бон-Люмьер» Бонни Райт вышла замуж. Мужем кинозвезды стал ее бойфренд Эндрю Лококо.
Читайте также: Знаменитая голливудская кинозвезда похвасталась знанием украинского языкаНа странице 31-летней исполнительницы роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере появилось короткое видео, где она вместе с любимым демонстрируют на камеру обручальные кольца на фоне бассейна.
«Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо, мой муж», — подписала ролик Райт.
Позже она разместила еще один кадр в свадебных нарядах.
Гости свадебной церемонии тоже поделились деталями свадебной церемонии. Приглашенные показали, каким был свадебный торт и как украсили место проведения.
Неизвестно, как долго Бонни и Эндрю состояли в отношениях до свадьбы, но впервые Райт поделилась их совместными снимками в своем Инстаграм-аккаунте в сентябре 2020 года.
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