Первый возлюбленный звезды «Аббатства Даунтон» не смог победить онкологию

Британская актриса Мишель Докери выходит замуж. Первым о помолвке исполнительницы роли Мэри Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» сообщило издание The Times.

Читайте также: Экс-девушка Энтони Хопкинса заявила, что ушла от него из-за роли серийного убийцы

Избранником 40-летней кинозвезды стал брат актрисы Фиби Уоллер-Бридж, 34-летний продюсер Джаспер Уоллер-Бридж. Пара познакомилась в Лос-Анджелесе в 2019 году. Когда и где состоится свадебная церемония, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Докери была помолвлена ​​с менеджером по связям с общественностью Джоном Динином. Первый жених актрисы умер в 2015 году от редкой формы рака в возрасте 34 лет. Похороны Джона состоялись на следующий день после 34-летия Мишель и за день до его 35-летия.

Также ходили слухи, что в 2019 году голливудский актер Том Круз ухаживал за Докери и часто с ней появлялся на светских мероприятиях. Но до любовного романа дело не дошло.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: