Группа «Тартак» больше не будет выступать

Участники украинской рэп-кор группы «Тартак» объявили о распаде. О том, что основанный в Луцке музыкальный коллектив прекращает существование, сообщается на официальной странице «Тартака» в Facebook.

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В публикации отмечается, что после ухода Александра Положинского в 2020 году, на пути обновленного состава группы возникло слишком много препятствий.

«Мы, музыканты «Тартака», сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути», - говорится в сообщении группы.

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Сергей Строян, Антон Егоров, Ярослав Вильчик и Денис Левченко успокоили своих фанатов, заявив, что пока не планируют бросать музыкальное творчество. Однако, теперь у них будет совершенно другой проект. Когда выйдет дебютный трек, пока не сообщается.

«За два года существования «Тартака» в обновленном составе нам удалось создать между собой настоящую коллективную синергию, и это дало вдохновение двигаться дальше. Совсем скоро выйдет в свет наш новый проект, над которым мы сейчас плодотворно работаем и уже не можем дождаться премьеры первой, дебютной работы. До встречи!», — написали артисты.

Напомним, что «Тартак» был создан в 1996 году. За 26 лет коллектив выпустил 10 альбомов. Самые популярные композиции группы: «Наше літо», «Понад хмарами», «Ні, я не ту кохав», «Я не знаю», «Просто ніжно так», «Мене вже немає», «Ніхто, крім нас» и другие.

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