Названы самые дорогие клипы в истории
Музыкальные клипы бывают настолько дорогими, что на эти деньги можно было бы снять неплохой полнометражный фильм. Но мировые артисты не боятся вкладывать огромные суммы в видео к своим песням, ведь визуальный ряд может помочь композиции попасть на вершину чартов.
Читайте также: Зианджа призналась, что не делала операцию по смене полаИздание Just Jared опубликовало список десяти самых дорогих клипов всех времен. Узнайте, какие исполнители не пожалели миллионов на съемки музыкальных видео.
10 место: Limp Bizkit — Rollin '(Air Raid Vehicle)
Стоимость: 3 миллиона долларов (4,6 миллиона долларов с учетом инфляции)
9 место: MC Hammer — 2 Legit 2 Quit
Стоимость: 2,5 миллиона долларов (4,7 миллиона долларов с учетом инфляции)
8 место: Michael Jackson — Bad
Стоимость: 2,2 миллиона долларов (5 миллионов долларов с учетом инфляции)
7 место: Aqua — Cartoon Heroes
Стоимость: 3,5 миллиона долларов (5,2 миллиона долларов с учетом инфляции)
6 место: Guns N 'Roses — Estranged
Стоимость: 4 миллиона долларов (7,5 миллиона долларов с учетом инфляции)
5 место: Michael Jackson — Black or White
Стоимость: 4 миллиона долларов (7,6 миллиона долларов с учетом инфляции)
4 место: Madonna — Bedtime Story
Стоимость: 5 миллионов долларов (8,4 миллиона долларов с учетом инфляции)
3 место: Madonna — Die Another Day
Стоимость: 6,1 миллиона долларов (8,7 миллиона долларов с учетом инфляции)
2 место: Madonna — Express Yourself
Стоимость: 5 миллионов долларов (10,4 миллиона долларов с учетом инфляции)
1 место: Michael Jackson and Janet Jackson — Scream
7 миллионов долларов (11,8 миллиона долларов с учетом инфляции)
Вам будет интересно прочитать на Ivona: