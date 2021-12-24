Кто из мировых артистов потратил более 7 миллионов долларов на музыкальное видео

Музыкальные клипы бывают настолько дорогими, что на эти деньги можно было бы снять неплохой полнометражный фильм. Но мировые артисты не боятся вкладывать огромные суммы в видео к своим песням, ведь визуальный ряд может помочь композиции попасть на вершину чартов.

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Издание Just Jared опубликовало список десяти самых дорогих клипов всех времен. Узнайте, какие исполнители не пожалели миллионов на съемки музыкальных видео.

10 место: Limp Bizkit — Rollin '(Air Raid Vehicle)

Стоимость: 3 миллиона долларов (4,6 миллиона долларов с учетом инфляции)

9 место: MC Hammer — 2 Legit 2 Quit

Стоимость: 2,5 миллиона долларов (4,7 миллиона долларов с учетом инфляции)

8 место: Michael Jackson — Bad

Стоимость: 2,2 миллиона долларов (5 миллионов долларов с учетом инфляции)

7 место: Aqua — Cartoon Heroes

Стоимость: 3,5 миллиона долларов (5,2 миллиона долларов с учетом инфляции)

6 место: Guns N 'Roses — Estranged

Стоимость: 4 миллиона долларов (7,5 миллиона долларов с учетом инфляции)

5 место: Michael Jackson — Black or White

Стоимость: 4 миллиона долларов (7,6 миллиона долларов с учетом инфляции)

4 место: Madonna — Bedtime Story

Стоимость: 5 миллионов долларов (8,4 миллиона долларов с учетом инфляции)

3 место: Madonna — Die Another Day

Стоимость: 6,1 миллиона долларов (8,7 миллиона долларов с учетом инфляции)

2 место: Madonna — Express Yourself

Стоимость: 5 миллионов долларов (10,4 миллиона долларов с учетом инфляции)

1 место: Michael Jackson and Janet Jackson — Scream

7 миллионов долларов (11,8 миллиона долларов с учетом инфляции)

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