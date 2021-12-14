Телезвезда уверена, что отец гордился бы ей

Одна из самых известных звезд реалити-шоу, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян не бросила свою мечту стать успешным адвокатом. На своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость похвасталась успехами в учебе.

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Ким трижды за два года провалила «бэби-бар» (дистанционный экзамен для студентов-первокурсников — ред. ) и вот наконец-то с четвертой попытки тест ей покорился.

«Боже мой, я сдала «бэби-бар» экзамен! Глядя в зеркало, я действительно горжусь женщиной, которая сегодня оглядывается назад в моем отражении. Те, кто не знает моего пути в юридическую школу, знайте, это было нелегко для меня. Я провалила этот экзамен 3 раза за 2 года, но каждый раз возвращалась, училась усерднее и пробовала снова, пока не сделала это!!! (на 3-й попытке у меня был COVID с лихорадкой, но я не оправдываюсь). В Калифорнии, где я изучаю юриспруденцию, нужно сдать два экзамена на получение адвокатуры, это был только первый, но с более тяжелым баллом. Лучшие юристы сказали мне, что это было почти невозможное путешествие и сложнее, чем традиционный путь в юридической школе, но это был мой единственный выход, и мне так очень приятно быть здесь на моем пути к достижению своих целей», — поделилась Кардашьян.

Кроме того, в своей публикации Ким вспомнила об отце, юристе Роберте Кардашьян, который умер 18 лет назад от рака. Светская львица заявила, что отец высмеивал тех, кому не удавалось сдать тест с первой попытки. Однако, телезвезда уверена, что папа гордился бы ее новым достижением.

«Я знаю, что мой отец был бы так горд, и он был бы так шокирован, узнав, что это мой путь сейчас, но он был бы моим лучшим партнером по учебе. Мне сказали, что он был печально известен тем, что высмеивал людей, которые не прошли свою первую попытку, как он, но он был бы моим самым большим болельщиком!», — написала Кардашьян.

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