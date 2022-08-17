Пару критиковали из-за 21-летней разницы в возрасте

Британская актриса Флоренс Пью (Елена Белова в «Черной вдове» и Эми Марч в «Маленьких женщинах») и американский актер, режиссер и сценарист Зак Брафф (Джон «Джей Ди» Дориан в сериале «Клиника») больше не вместе.

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Новость о расставании звездной пары, разница в возрасте которой составляет 21 год, стала известной из нового интервью Пью для сентябрьского выпуска Harper's Bazaar Icons . Номинантка на «Оскар» подтвердила слухи о том, что разрыв ее трехлетних отношений с Браффом случился еще в начале года.

«Мы пытались сделать это разрыв так, чтобы мир не узнал об этом, потому что это были отношения, о которых у каждого есть свое мнение. Мы просто чувствовали, что что-то подобное действительно принесет нам пользу, поскольку миллионы людей не будут говорить нам, как они счастливы, что мы не вместе. Итак, мы сделали это. У меня автоматически перехватывает горло, когда я говорю об этом», — поделилась Флоренс.

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26-летняя кинозвезда призналась, что роман с 47-летним Бреффом стал для нее «жестоким и агрессивным» опытом из-за преследований папарацци и нападок пользователей Сети.

«Всякий раз, когда я чувствую, что эта черта была пересечена в моей жизни, будь то папарацци, снимающими личные моменты, или моменты, которые даже не являются реальными, или каналами сплетен, которые побуждают представителей общественности делиться личными моментами известных людей, идущих по улице, я думаю, что это невероятно неправильно. Я не думаю, что следует наблюдать за каждым аспектом жизни и писать о людях только потому, что у них такая работа. Мы не подписались на реалити-шоу», — высказалась о работниках СМИ актриса.

Напомним, что Пью и Брафф начали встречаться в 2019 году. В прошлом году стало известно, что в соцсетях Флоренс получала угрозы и оскорбления от поклонниц Зака.

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