Наталья Кличко назвала причины расторжения брака

Супруга украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко, певица и бывшая модель Наталья Кличко высказалась о новом интервью мужа, которое было обнародовано 15 августа. 50-летний Кличко сообщил, что он и его жена решили развестись после 25-ти лет брака.

Читайте также: Муж Русланы Писанки сообщил, где и когда состоится церемония прощания с актрисой

Наталья на своей странице в Инстаграм подтвердила, что она и Виталий подают документы на развод. Жена мэра столицы Украины поблагодарила его за годы в браке и назвала причину расставания. По словам женщины, их с мужем пути разошлись из-за расстояния: Виталий строил политическую карьеру в Киеве в то время, как Наталья жила в немецком городе Гамбург.

«Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути, длинною в 25 лет… Наш развод — это обдуманное, обоюдно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…», — написала Кличко.

Читайте также: Будут праздновать три дня: Аффлек и Лопес готовятся к еще одной свадьбе

Наталья добавила, что она и Виталий сейчас в дружеских отношениях и по-прежнему поддерживают друг друга.

«Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения к друг другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах …. Я желаю Виталию только всего самого наилучшего… Новая "глава жизни" начинается…», — отметила Наталья.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: