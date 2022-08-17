Черная полоса: ТОП-3 знака зодиака, которым не повезет на этой неделе
Кого с 15 до 21 августа ждут неприятности
Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых в августе ждут финансовые трудностиЭтим трем знакам не стоит рассчитывать на удачу в ближайшую неделю.
Весы
Весам лучше отказаться от кардинальных перемен жизни. На этой недели все ваши начинания пойдут не по плану.
Дева
Читайте также: Счастливчики месяца: ТОП-3 знака, которым повезет в августе 2022 годаУ представителей знака на этой неделе будут напряженные отношения с близкими людьми. Семейные конфликты выбьют вас из привычного ритма жизни, и, в итоге, вы не сможете нормально сосредоточиться на работе, что в свою очередь скажется и на отношениях с коллегами.
Стрелец
Звезды говорят, что в конце недели Стрельцов ожидает негативное событие. Чтобы сгладить ситуацию, придется проявить терпение и спокойствие.
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