Кого с 15 до 21 августа ждут неприятности

Черная полоса: ТОП-3 знака зодиака, которым не повезет на этой неделе freepik.com

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Весы

Этим трем знакам не стоит рассчитывать на удачу в ближайшую неделю.

Весам лучше отказаться от кардинальных перемен жизни. На этой недели все ваши начинания пойдут не по плану.

Дева

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Стрелец

У представителей знака на этой неделе будут напряженные отношения с близкими людьми. Семейные конфликты выбьют вас из привычного ритма жизни, и, в итоге, вы не сможете нормально сосредоточиться на работе, что в свою очередь скажется и на отношениях с коллегами.

Звезды говорят, что в конце недели Стрельцов ожидает негативное событие. Чтобы сгладить ситуацию, придется проявить терпение и спокойствие.

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