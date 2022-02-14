Талула Райли закрутила роман с исполнителем роли Жойена Рида

36-летняя британская актриса Талула Райли, которая дважды была замужем за самым богатым человеком в мире Илоном Маском, начала встречаться с младшим на 5 лет исполнителем ролей Жойена Рида в «Игре престолов» и Бенни Уоттса в «Ходе королевы» Томасом Броди-Сангстером.

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Недавно папарацци заметили парочку на свидании в лондонском мексиканском ресторане KOL. Когда кинозвезды выходили из заведения, они держались за руки, обнимались и много смеялись. Официальных заявлений от Талулы и Томаса пока не было. Однако, известно, что они вместе снимались в мини-сериале «Пистол». Возможно, именно так у актеров завязался роман.

Отметим, что Райли наиболее известна по фильмах «Гордость и предубеждение», «Одноклассницы», «Начало» и сериалу «Мир Дикого Запада». Впервые она стала женой изобретателя Илона Маска в 2010 году. Тогда брак пары продлился всего два года. Через год после развода экс-супруги сошлись и сыграли вторую свадьбу. Но уже в 2016-м снова оформили развод.

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