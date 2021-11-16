Ведущая Нового канала рассказала о личной жизни

Звезда шоу «Кто сверху?», «LeМаршрутка» и ведущая предстоящего проекта «Пара на миллион» Леся Никитюк поделилась подробностями личной жизни. В интервью журналу «Добрые советы» 34-летняя знаменитость рассекретила, что когда-то состояла в отношениях с альфонсом.

Читайте также: Вы будете в шоке: знаменитости, которые оказались одинакового роста

По словам Никитюк, этот мужчина готовь был встречаться за деньги не только с противоположным полом. Леся отметила, что бывший возлюбленный не успел на ней нажиться.

«Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом. Потом я узнала, что он — конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все — быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, — вспомнила Леся Никитюк.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: