Гимнастка Анна Ризатдинова поделилась воспоминаниями о рождении сына от Александра Онищенко

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 и финалистка «Танців з зірками 2019» Анна Ризатдинова 12 ноября отметила день рождения сына. Роме, отцом которого является экс-нардеп Александр Онищенко, исполнилось четыре года.

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Спустя несколько дней звездная мама решила поделиться с подписчиками подробностями того дня, когда она стала мамой. Свой новый пост в Инстаграм Анна начала с признания. Гимнастка отметила, что мечтала о дочери. Узнав на УЗИ, что у нее родится мальчик, спортсменка растерялась.

«Я всегда мечтала о девочке. Всю жизнь мое окружение было преимущественно женским: в детстве мама — тренер по художественной гимнастике, дальше мое становление как спортсменки и опять, вокруг одни девочки. Поэтому когда мы узнали, что я беременна сыном, внутри было чувство растерянности», — написала Ризатдинова.

Медалистка Олимпиады вспомнила, что все свое свободное время посвящала изучению литературы на тему материнства, но это не помогало ей морально подготовиться к родам.

«Рождение ребенка — это пик абсолютного счастья. Всю беременность я пыталась подготовить себя к этому моменту, читала книги о материнстве, пересмотрела много лекции. Но это не помогало мне настроиться. Тогда я поняла — нужно просто довериться природе, слушать только свой внутренний голос».

По словам Анны, сын родился на двенадцать дней позже от предполагаемой даты. У нее отошли воды в тот момент, когда она гуляла с родителями по парку в Барселоне. Ризатдинова отметила, что в больнице ей пришлось полтора часа ожидать на врачей, однако сами роды прошли легко и безболезненно.

«Доктора поставили срок рождения ребенка — 1 ноября. Я ждала этого дня так, словно сидела на иголках. Но Ромочка не спешил появляться.12 ноября. Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как внезапно я почувствовала, что отошли воды. Мы моментально поехали в больницу. Это был выходной день и как назло — полная сиеста. Нам пришлось ожидать врачей еще полтора часа. И вот он — долгожданный момент. После легких и безболезненных родов я наконец увидела своего Рому: маленького, с пучком черненьких волос и весом три восемьсот. Это чувство навсегда останется в моей памяти! Я его дождалась, услышала этот голосок. И поняла: мой самый любимый человечек рядом!», — поделилась воспоминаниями о рождении сына Анна Ризатдинова.

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