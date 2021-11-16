Украинская певица выступила на паркете грузинской версии шоу

Тина Кароль засветилась на «Танцах со звездами» в Грузии instagram.com/maqatsa

Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая ранее была соведущей Юрия Горбунова на «Танцях з зірками», посетила съемки грузинской версию проекта в Тбилиси.

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В качестве приглашенной гости Кароль исполнила на паркете свой украиноязычный хит — «Намалюю тобі зорі». К грузинским зрителям артистка обращалась на английском языке.

Отметим, что одним из судей грузинских «Танцев со звездами» является главный герой шестого сезона «Холостяка» Иракли Макацария. В 2017 году мужчина участвовал в танцевальном шоу на родине и занял там второе место. В следующем году Иракли стал участником украинской версии, где стал третьим.

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