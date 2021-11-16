Вы будете в шоке: знаменитости, которые оказались одинакового роста
Кто из звезд в реальности выглядит намного выше или ниже своего роста
Читайте также: СМИ рассекретили, что у мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочьЧтобы выглядеть идеально на экранах телевизоров или на светских мероприятиях, селебрити с помощью визажистов и стилистов пытаются скрыть свои несовершенства. Иногда дело доходит даже до роста. Кому-то достаточно надеть обувь на высокой платформе, чтобы казаться выше. А кому-то приходится прятать свой высокий рост, позируя в выгодных ракурсах перед камерами. Ivona решила узнать, кто из украинских и зарубежных знаменитостей неожиданно оказался одинакового роста.
Эштон Кутчер и Хью Лори — 189 см
Юлия Санина и Монатик — 164 см
Анджелина Джоли и Рианна — 173 см
Тина Кароль и Юрий Горбунов — 168 см
Брэд Питт и Орландо Блум — 180 см
Леся Никитюк и Оля Полякова — 180 см
Джордж Клуни и Джуд Лоу — 179 см
Джулия Робертс и Джонни Депп — 178 см
Кейт Миддлтон и Дженнифер Лоуренс — 175 см
Надя Дорофеева и Даша Астафьева — 170 см
Кира Найтли и Адель — 170 см
Селена Гомес и Дэниэл Рэдклифф — 165 см
Шакира и Сальма Хайек — 157 см
Роберт Дауни-младший и Бен Стиллер — 169 см
Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая – 180 см
Ким Кардашьян и Ева Лонгория — 157 см
Гвендолин Кристи и Крис Хемсворт — 190 см
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