Кто из звезд в реальности выглядит намного выше или ниже своего роста

Вы будете в шоке: Знаменитости, которые оказались одинакового роста Getty Images

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Чтобы выглядеть идеально на экранах телевизоров или на светских мероприятиях, селебрити с помощью визажистов и стилистов пытаются скрыть свои несовершенства. Иногда дело доходит даже до роста. Кому-то достаточно надеть обувь на высокой платформе, чтобы казаться выше. А кому-то приходится прятать свой высокий рост, позируя в выгодных ракурсах перед камерами. Ivona решила узнать, кто из украинских и зарубежных знаменитостей неожиданно оказался одинакового роста.

Эштон Кутчер и Хью Лори — 189 см

Эштон Кутчер и Хью Лори Getty Images

Юлия Санина и Монатик — 164 см

Юлия Санина и Монатик ©instagram.com/the_hardkiss / instagram.com/monatik_official

Анджелина Джоли и Рианна — 173 см

Анджелина Джоли и Рианна Getty Images

Тина Кароль и Юрий Горбунов — 168 см

Юрий Горбунов и Тина Кароль ©instagram.com/gorbunovyuriy / instagram.com/tina_karol

Брэд Питт и Орландо Блум — 180 см

Брэд Питт и Орландо Блум Getty Images

Леся Никитюк и Оля Полякова — 180 см

Леся Никитюк и Оля Полякова ©instagram.com/lesia_nikituk / instagram.com/polyakovamusic

Джордж Клуни и Джуд Лоу — 179 см

Джордж Клуни и Джуд Лоу Getty Images

Джулия Робертс и Джонни Депп — 178 см

Джулия Робертс и Джонни Депп Getty Images

Кейт Миддлтон и Дженнифер Лоуренс — 175 см

Кейт Миддлтон и Дженнифер Лоуренс Getty Images

Надя Дорофеева и Даша Астафьева — 170 см

Даша Астафьева и Надя Дорофеева ©instagram.com/da_astafieva / instagram.com/nadyadorofeeva

Кира Найтли и Адель — 170 см

Адель и Кира Найтли Getty Images

Селена Гомес и Дэниэл Рэдклифф — 165 см

Дэниэл Рэдклифф и Селена Гомес Getty Images

Шакира и Сальма Хайек — 157 см

Шакира и Сальма Хайек Getty Images

Роберт Дауни-младший и Бен Стиллер — 169 см

Роберт Дауни-младший и Бен Стиллер Getty Images

Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая – 180 см

Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая ©instagram.com/mashaefrosinina / instagram.com/kosadcha

Ким Кардашьян и Ева Лонгория — 157 см

Ким Кардашьян и Ева Лонгория Getty Images

Гвендолин Кристи и Крис Хемсворт — 190 см

Крис Хемсворт и Гвендолин Кристи Getty Images

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