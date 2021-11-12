Продюсеры шоу несколько раз предлагали теннисистке станцевать на главном паркете страны

Одна из самых титулованных теннисисток Украины, бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Элина Свитолина снялась в программе «Слава+», что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время интервью с ведущим Славой Деминым 27-летняя спортсменка рассекретила, что ее несколько раз звали на проект «Танці з зірками». Однако, она отказывалась от предложений из-за сильной занятости. Свитолина заявила, что ее загруженном графике сложно найти семь недель на участие в шоу.

«У меня нет семи недель минимум, чтобы там выступать. Там очень классно. Но я слышала, что там нужно много работать и серьезно подготавливаться. Мне это было бы интересно. Хочется на все сто процентов себя хорошо показать. Может, это спортивный интерес, чтобы не просто поучаствовать, а хорошо выступить».

Элина намекнула, что, возможно, станет участницей «Танців з зірками» после завершения активной спортивной карьеры в теннисе.

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