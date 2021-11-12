Александра Яремчук встречается с бизнесменом из украинского Forbes

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2021» Александра Яремчук показала, как готовиться к поездке в Пуэрто-Рико на «Мисс мира».

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В сюжете ТСН 22-летняя девушка продемонстрировала свое конкурсное платье и танцевальный номер. Журналисты ТСН также поинтересовались у Яремчук, как бойфренд относиться к ее занятости после получения титула «Мисс Украина».

Александра призналась, что возлюбленному не нравиться, что она рано уходит из дома и поздно возвращается. При этом девушка решила не называть имени избранника.

Однако, журналисты ТСН выяснили, что Александра в столь юном возрасте уже является бенефициаром одной из успешных фирм по продажами компьютерной техники и IT-технологий. Компания принадлежит семье Дегода, которая занимает 45 место в украинском списке Forbes.

Позже Яремчук все таки призналась, что ее парень — 36-летний бизнесмен Андрей Дегода. «Мисс Украина» добавила, что является одним из руководителем фирмы «только по документам».

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