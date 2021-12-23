Певица не смогла найти общий язык с продюсерской командой

В 2021 году одна из самых популярных украинских певиц и ведущих Тина Кароль сильно расстроила своих поклонников. Так, в апреле она объявила о том, что больше не будет тренером вокального шоу «Голос країни». А в начале сентября стало известно, что артистка отказалась вести «Танці з зірками».

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интервью изданию «Комсомольская правда в Украине» 36-летняя знаменитость впервые откровенно рассказала, что стало причиной ее ухода из популярных телепроектов. По словам Кароль, она уже договорилась с продюсерами о съемках в «Танцях з зірками 2021», но позже отказалась, узнав, что на паркете появится еще одна ведущая. Певица отметила, не верила в успех трио ведущих, поэтому приняла решение уйти.

«В этом году мы договаривались с «Танцами» вести шоу, ударили по рукам, а за неделю до выхода в эфир мне говорят, что на паркете появится еще одна ведущая на коммерческой основе. Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело», — рассекретила Тина.

А вот в «Голосі країни» звезда не захотела участвовать из-за того, что на бекстейдже шоу начали появляться «некие интриги». В прямом эфире исполнительница сообщила фанам о своем решении и заявила, что хотела бы видить в тренерском кресле Юлию Санину.

«За 9 лет я видела в проекте «Голос» три продюсерские команды. Третья требует чуточку больше интриг и хайпа. А я в интригах и хайпе не готова участвовать, я все-таки могу дать чуточку больше профессионализма и качество, поэтому прямо сказала — вам надо обращаться к другим героям», — поделилась звезда.

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Кроме того, Тине не понравилось, что в прямом эфире ее упрекнули в том, что ее команда всегда выигрывает. По мнению певицы, таким образом хотели убедить зрителей в том, что за ее подопечных не стоит голосовать.

«Я в этом проекте была 9 лет, это 11 сезонов. Для меня это был проект жизни, я действительно его любила и люблю. И к участникам отношусь и буду относиться, как к себе. Моя задача была привести участника к результату не только вокально, но и психологически. И вот когда в прямом эфире звучит — доколе Тина будет побеждать в этом проекте, зрителя как будто склоняют к тому, что не стоит за нее голосовать, она уже много раз победила. Да не за меня голосуют, голосуют за участника», — сказала Кароль.

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