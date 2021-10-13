Нынешняя и бывшая жены продюсера Юрия Никитина рассорились в 2014 году

Не поделили мужа? Горбачева рассказала о конфликте с Билык facebook.com/bilyk.iryna

Известная украинская певица, ведущая, поэтесса и ментор Ольга Горбачева, которая несколько месяцев назад объявила об уходе со сцены, рассекретила, что уже семь лет не общается с давней подругой Ириной Билык.

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В программе «Зірковий шлях» артистка рассказала, что Ирина сильно обиделась на ее шутку, которую она произнесла на сцене музыкальной премии YUNA в 2014 году. Горбачева в прямом эфире отметила, что возле Былык всегда много молодых парней.

«Конечно, шутку передали в третьем контексте. Было что-то о ее молодых мужчинах, но ведь это правда. Я же не раскрыла украинцам страшную тайну», — заявила Горбачева.

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По словам Ольги, Ирина написала гневный пост в соцсети о ее неуместной шутке, хотя знала ее номер и могла лично позвонить. В публикации Билык посоветовала Горбачевой «собрать 15 концертных залов подряд и тогда блистать интеллектом».

«Можно было бы мне позвонить и сказать: «Коза, что ты обо мне шутила? Мне неприятно». Это было бы приятнее, чем публичные обвинения», — отметила Ольга.

Отметим, что Горбачева и Былык многие годы были подругами. Певицы даже записали несколько совместных хитов — «Не ревную» и «Я люблю его». Кроме того, Ирина была приглашена на свадьбу Ольги и продюсера Юрия Никитина, который, кстати, является бывшим супругом Билык.

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