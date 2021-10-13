Владимир Осадчий поделился снимком с 19-летним племянником Ильей

В августе популярная украинская ведущая и звездная мама трех сыновей объявила о том, что ее старший ребенок от брака с экс-нардепом Олегом Полищуком отправится учиться за границу. 19-летний Илья стал студентом Мэрилендского университета в США.

Читайте также: ТОП-7 звезд, чьи дети учатся за границей

У Ильи есть дядя, профессиональный серфингист и вейкбордист Владимир Осадчий, который обожает путешествовать. Мужчина не упустил возможности встретиться с племянником в Америке.

В инстаграм-сторис Владимир обнародовал совместное фото с Ильей, сделанное на территории университета. На снимке можно увидеть, что мальчик растет настоящей копией своего дяди. Родственники даже носят похожую одежду.

«Наконец-то встретился с моим любимым племянником. Теперь большой мальчик студент Мэрилендского университета. Так горжусь тобой», — подписал кадр брат Кати Осадчей.

Владимир Осадчий и Илья Полищук ©instagram.com/vladiosa

Вам будет интересно почитать на Ivona: