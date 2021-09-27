С этими вещами в осеннем сезоне уже не по пути

1. Джинсы с излишним декором

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Джинсы с декором Pinterest

2. Платье-свитер

Окончательно выйдут из моды осенью текущего года джинсы с богатым декором. Если вы с удовольствием носили джинсы со стразами, вышивкой или аппликациями, то избавляйтесь от них без сожаления. Пополните свой гардероб лаконичными моделями классического кроя без лишних деталей.

Такой антитренд вполне себя оправдывает, ведь малейшие дефекты фигуры становятся видны окружающим. Стилисты рекомендуют в качестве альтернативы использовать свободные модели в стиле оверсайз.

Платье-свитер Pinterest

3. Пуфферы

В список антитрендов прибавились и недавно появившиеся в продаже объемные пуховики. Их следует заменить простыми и лаконичными моделями курток. Отметим, что они продержались в моде буквально один сезон, а это в очередной раз доказывает, что не всегда следует свирепо следовать всем трендам.

Пуффер Pinterest

4. Облегающие блузы

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Облегающая блуза Pinterest

5. «Бабушкины» платки

Рубашки и блузки, слишком облегающие фигуру, не дают свободы действий. В тренде осени удобные рубашки мужского стиля свободного кроя. Их носим под костюмы, джинсы и юбки-карандаши.

«Бабушкины» или платки с цветочным паттерном также покидают ряды модных тенденций. Лучшая альтернатива — шелковые платки без излишних принтов и декора, ведь минимализм занимает главную позицию в современных модных реалиях.

Платок с паттерном Pinterest

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