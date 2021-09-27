Пора прощаться: 5 главных антитрендов осени 2021
1. Джинсы с излишним декором
Читайте также: Как избежать модного провала этой осенью: рекомендации Андре ТанаОкончательно выйдут из моды осенью текущего года джинсы с богатым декором. Если вы с удовольствием носили джинсы со стразами, вышивкой или аппликациями, то избавляйтесь от них без сожаления. Пополните свой гардероб лаконичными моделями классического кроя без лишних деталей.
2. Платье-свитер
Такой антитренд вполне себя оправдывает, ведь малейшие дефекты фигуры становятся видны окружающим. Стилисты рекомендуют в качестве альтернативы использовать свободные модели в стиле оверсайз.
3. Пуфферы
В список антитрендов прибавились и недавно появившиеся в продаже объемные пуховики. Их следует заменить простыми и лаконичными моделями курток. Отметим, что они продержались в моде буквально один сезон, а это в очередной раз доказывает, что не всегда следует свирепо следовать всем трендам.
4. Облегающие блузы
Читайте также: Как красиво завязать платок: ТОП-7 стильных вариантовРубашки и блузки, слишком облегающие фигуру, не дают свободы действий. В тренде осени удобные рубашки мужского стиля свободного кроя. Их носим под костюмы, джинсы и юбки-карандаши.
5. «Бабушкины» платки
«Бабушкины» или платки с цветочным паттерном также покидают ряды модных тенденций. Лучшая альтернатива — шелковые платки без излишних принтов и декора, ведь минимализм занимает главную позицию в современных модных реалиях.
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