Эти вещи просто обязаны быть в вашем шкафу

1. Классическая белая рубашка или блуза

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Классическая белая рубашка Pinterest

2. Водолазка

Вряд ли какая-то другая вещь сможет соперничать с нею по степени универсальности. Белая рубашка подойдёт к любому низу: хоть к расслабленному джинсовому, хоть к строжайшему деловому. У белого есть много оттенков: алебастровый, молочный, кремовый, жемчужный. Не надо концентрироваться на белоснежном.

Классическая водолазка — альтернатива футболке в прохладный день. Выбирайте натуральные дышащие материалы и нейтральные цвета. Важно, чтобы она не была в обтяжку, поскольку плотно сидящая модель может слишком подчеркнуть не самые аппетитные особенности ваших плеч и талии.

Водолазка Pinterest

3. Юбка-карандаш

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Юбка-карандаш Pinterest

4. Джинсы

Джинсы Pinterest

5. Черное платье

Карандаш позволяет «нарисовать» женственный силуэт, подчеркнув изгиб талии и бёдер и вытянув (за счёт подбора высоты посадки) фигуру. Современные юбки этого кроя очень универсальны. Их нередко шьют из хорошо тянущихся материалов. Поэтому, даже несмотря на плотность посадки, они не сковывают движений.Выбирайте любую модель, в которой чувствуете себя комфортно. Но учтите: базовые джинсы должны иметь максимально простой крой без ярко выраженных потёртостей, украшений и аксессуаров.

Ещё легендарная Коко Шанель акцентировала на том, что без этой вещи просто не обойтись. Черное платье выручит в любом случае, ведь эта модель подойдёт и для офиса, и для коктейльной вечеринки. Оптимальная длина такого наряда — примерно до колена. Чуть выше или ниже — выбирайте исходя из особенностей вашей фигуры и личных предпочтений.

Черное платье Pinterest

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