Сегодня выбор верхней одежды очень широк, но для многих женщин именно шуба является самой желанной покупкой.

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Перед выбором шубы для начала стоит соотнести ее со своим образом жизни. К примеру, если вы передвигаетесь на общественном транспорте, лучше не покупать очень длинную или, напротив, — короткую шубу. Длинный подол от постоянного волочения быстро потеряет вид, а в слишком короткой шубке можно замерзнуть.

Далее следует второй важный момент — частота носки. Самым износостойким считается мех выдры. За ним идут енот, бобёр, мутон, каракуль и норка. Качественный искусственный мех может по носкости дать фору натуральному. К тому же в последнее время именно искусственные шубы находятся в топ-листе модных трендов.

Модные шубы 2021 Pinterest

Как выбрать качественную шубу из норки

Норка является самым популярным мехом. У неё хорошие теплоизоляционные свойства, она прочна и практична. Перед покупкой норковой шубы профессионалы советуют внимательно осмотреть мех. Есть несколько признаков, по которым можно сделать вывод о качестве изделия:

На шубе не должно быть прорех. Качественным является мех, однородный по густоте и цвету Мех не должен быть жирным на ощупь У шубы не должно быть неприятного запаха Если слегка потянуть за ворс, в руках не должно оставаться волосков Хорошая шуба из натурального меха не может быть дешевой. Если вы нашли такую, стоит насторожиться

Шуба из норки Pinterest

Как правильно выбрать шубу по фигуре

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Если вы хотите визуально постройнеть, выбирайте изделие из коротко стриженного гладкого меха Шуба из длинного пушистого меха придаёт объём Для базового зимнего гардероба выбирайте прямую шубу длиной ниже бедра или до колена – такой силуэт подойдёт любой фигуре Актуальна шуба фасона «кокон». А вот расклешённая «трапеция» выглядит слегка старомодно Шуба с горизонтальными полосами может добавить вам лишних сантиметров

Самые придирчивые модницы не будут довольствоваться лишь качественным мехом. Они хотят, чтобы шуба ещё и украшала фигуру. И на этот счет есть несколько лайфхаков:

Модные шубы 2021 Pinterest

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