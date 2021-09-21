Как правильно выбрать качественную шубу
Читайте также: Какие куртки будут в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендовПеред выбором шубы для начала стоит соотнести ее со своим образом жизни. К примеру, если вы передвигаетесь на общественном транспорте, лучше не покупать очень длинную или, напротив, — короткую шубу. Длинный подол от постоянного волочения быстро потеряет вид, а в слишком короткой шубке можно замерзнуть.
Далее следует второй важный момент — частота носки. Самым износостойким считается мех выдры. За ним идут енот, бобёр, мутон, каракуль и норка. Качественный искусственный мех может по носкости дать фору натуральному. К тому же в последнее время именно искусственные шубы находятся в топ-листе модных трендов.
Как выбрать качественную шубу из норки
Норка является самым популярным мехом. У неё хорошие теплоизоляционные свойства, она прочна и практична. Перед покупкой норковой шубы профессионалы советуют внимательно осмотреть мех. Есть несколько признаков, по которым можно сделать вывод о качестве изделия:
- На шубе не должно быть прорех. Качественным является мех, однородный по густоте и цвету
- Мех не должен быть жирным на ощупь
- У шубы не должно быть неприятного запаха
- Если слегка потянуть за ворс, в руках не должно оставаться волосков
- Хорошая шуба из натурального меха не может быть дешевой. Если вы нашли такую, стоит насторожиться
Как правильно выбрать шубу по фигуре
Читайте также: Модная обувь на низком ходу для осени 2021: ТОП-5 главных трендовСамые придирчивые модницы не будут довольствоваться лишь качественным мехом. Они хотят, чтобы шуба ещё и украшала фигуру. И на этот счет есть несколько лайфхаков:
- Если вы хотите визуально постройнеть, выбирайте изделие из коротко стриженного гладкого меха
- Шуба из длинного пушистого меха придаёт объём
- Для базового зимнего гардероба выбирайте прямую шубу длиной ниже бедра или до колена – такой силуэт подойдёт любой фигуре
- Актуальна шуба фасона «кокон». А вот расклешённая «трапеция» выглядит слегка старомодно
- Шуба с горизонтальными полосами может добавить вам лишних сантиметров
Вам будет интересно прочитать на Ivona: