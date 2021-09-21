Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, как не допустить ошибок при составлении осеннего лука

Читайте также: ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин

Известный украинский дизайнер Андре Тан часто радует своих подписчиц модными советами касаемо гардероба и стиля. Так, на своей странице в Инстаграм модельер рассказал, как не убить свой стиль этой осенью и дал полезные рекомендации, которые помогут модницам грамотно составить аутфит.

Ошибки осеннего стиля от Андре Тана instagram.com/andre_tan_official

1. Нарушить правила многослойности

Андре Тан акцентирует, что первый слой в таких образах не должен быть плотнее второго! Иначе ваш образ получится неряшливым, будет много лишних складок.

"В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху ー куртку, жакет или стильный плащ. Вы выиграете на контрасте фактур", - советует дизайнер.

2. Черные колготки ー не панацея

"В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома! А вот цветные колготки и колготки с принтами ー хитяры сезона! Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара — вариантов множество", - объясняет дизайнер.

Ошибки осеннего стиля от Андре Тана instagram.com/andre_tan_official

3. Черный монолук — осенняя депрессия

"Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность! Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову!", - рекомендует Андре Тан.

Ошибки осеннего стиля от Андре Тана instagram.com/andre_tan_official

4. Боязнь экспериментов

Читайте также: Как выглядеть эффектно в самых простых вещах: модный пример от Кендалл Дженнер

5. Хватит все заправлять!

Когда экспериментируете, дизайнер рекомендует опираться на классические вещи простого кроя. Если сделать все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука.

"Если вы думаете, что вечно заправляя вещи там, где нужно и где не нужно, вы стройните свою фигуру, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах", - советует он.

Ошибки осеннего стиля от Андре Тана instagram.com/andre_tan_official

Вам будет интересно прочитать на Ivona: