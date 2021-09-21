Как избежать модного провала этой осенью: рекомендации Андре Тана
Читайте также: ТОП-10 стильных осенних образов для мужчинИзвестный украинский дизайнер Андре Тан часто радует своих подписчиц модными советами касаемо гардероба и стиля. Так, на своей странице в Инстаграм модельер рассказал, как не убить свой стиль этой осенью и дал полезные рекомендации, которые помогут модницам грамотно составить аутфит.
1. Нарушить правила многослойности
Андре Тан акцентирует, что первый слой в таких образах не должен быть плотнее второго! Иначе ваш образ получится неряшливым, будет много лишних складок.
"В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху ー куртку, жакет или стильный плащ. Вы выиграете на контрасте фактур", - советует дизайнер.
2. Черные колготки ー не панацея
"В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома! А вот цветные колготки и колготки с принтами ー хитяры сезона! Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара — вариантов множество", - объясняет дизайнер.
3. Черный монолук — осенняя депрессия
"Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность! Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову!", - рекомендует Андре Тан.
4. Боязнь экспериментов
Читайте также: Как выглядеть эффектно в самых простых вещах: модный пример от Кендалл ДженнерКогда экспериментируете, дизайнер рекомендует опираться на классические вещи простого кроя. Если сделать все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука.
5. Хватит все заправлять!
"Если вы думаете, что вечно заправляя вещи там, где нужно и где не нужно, вы стройните свою фигуру, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах", - советует он.
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