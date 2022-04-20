Какая стрижка в этом сезоне правит бал?

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Война в Украине, которую развязала РФ 24 февраля 2022 года, научила нас ценить каждый момент и секунду. Многие поняли, что нельзя откладывать жизнь на потом, как это делали раньше. Хотите сделать тату или разноцветное окрашивание, на которое давно не решались? Пожалуйста! Психологи в один голос твердят, что нужно отвлекаться и радовать себя мелочами, как бы сложно ни было в это время.

Боб-каре - самая модная стрижка весны 2022 Pinterest

Как раз сейчас — идеальное время для смены имиджа. Если к ярким окрашиваниям вы пока все-таки не готовы, можно попробовать изменить стрижку. В этом сезоне бал правит боб-каре. Такая длина будет отлично смотреться и на прямых, и на волнистых волосах. К тому же, она корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо. Такая прическа всегда будет смотреться аккуратно и строго.

Модная стрижка весны 2022 Pinterest

Классический боб длиной чуть выше плеч — куда более универсальная идея. Он подойдет любому типу волос и будет требовать минимальной укладки, что очень удобно, когда нет времени на долгие сборы. Собрали для вас в подборке несколько крутых вариантов. Выбирайте понравившийся и скорее записывайтесь к парикмахеру.

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