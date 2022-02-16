Как выглядит самый модный головной убор этой весны
7 лучших вариантов
Читайте также: Какие сумки будут в моде весной 2022: ТОП-5 главных трендовГоловные уборы — неотъемлемый и важный элемент стильного и практичного образа. И в последнее время они отодвинули на второй план другие аксессуары. Если этой зимой мы носили меховые панамы и балаклавы, то весной самым модным головным убором будут бейсболки. Это раньше они органично смотрелись только со спортивными вещами, но сегодня модницы сочетают бейсболки с классическими пальто, брючными костюмами, жакетами и плащами. В качестве обуви подойдут даже сапоги на высоком каблуке.
Помимо базовых бейсболок, советуем выбирать яркие модели и использовать их в качестве одного из цветовых акцентов в образе. Отлично подойдет для этого, например, оранжевая или зеленая кепка, которая имеет все шансы стать главной звездой вашего образа. Собрали для вас 7 cтильных вариантов бейсболок. Скорее ищите в галерее и пополняйте весенний гардероб трендовым аксессуаром.
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