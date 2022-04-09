Такую укладку повторить очень просто

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Сложные конструкции на голове с огромным количеством фиксирующих средств и аксессуаров уже давно в прошлом. Бьюти-индустрия все больше склоняет нас к тому, что чем проще, тем — красивее. Известная модель Хейли Бибер всячески следит за трендами и также поддерживает эту идею.

Недавно звезда появилась на ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми-2022» с максимально утонченной и нежной укладкой в виде обычной расслабленной косички. Такая прическа не требует много усилий и времени, чтобы ее повторить.

Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Для мероприятия Хейли подобрала элегантное платье Saint Laurent, а небрежная коса только удачно подчеркнула женственность и хрупкость девушки. В очередной раз можно убедиться в том, что настоящий стиль заключается в легкости и непринужденности.

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