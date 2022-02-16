Яркие идеи для вдохновения

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Весна — лучшее время для модных экспериментов. Поэтому рекомендуем вместо привычного нюдового сделать яркое покрытие. Для всех, кому сложно определиться с конкретным дизайном, а однотонное покрытие уже надоело, настоящим спасением станет абстрактный нейл-арт. Он не теряет своей популярности уже не первый сезон и всегда выглядит стильно и оригинально. Такой дизайн подходит абсолютно всем и будет хорошо смотреться на ногтях любой длины и формы.

Модный абстрактный маникюр весна 2022 pinterest. com

Абстрактный маникюр максимально прост в исполнении, но при этом выглядит очень необычно. Дать какое-то четкое определение этому дизайну — довольно сложно. Среди необходимых элементов: линии, разной толщины и обязательно закругленные — прямых линий в этом дизайне быть не должно. Тем, кто не боится носить яркий маникюр, рекомендуем сочетать несколько цветов о одном дизайне: выбирайте оттенки синего, зеленого, желтого и ультрамодного фиолетового. Собрали для вас 10 крутых идей в нашей традиционной подборке.

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