Сплошная нежность и естественность

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В условиях войны в Украине большинство девушек забыли о том, что такое косметические процедуры, маникюр, макияж и т.д. Но жизнь продолжается. Понемногу нужно возвращаться в реальность, чтобы не сойти с ума окончательно. К примеру, почему бы не порадовать себя свежим маникюром, ведь неухоженные и облезлые ногти точно не поднимут вам настроение и моральный дух. Тем более, сейчас всячески нужно поддерживать малый бизнес и экономику нашей страны в целом. Конечно, если у вас есть такая возможность.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, которая недавно стала мамой во второй раз, дала подсказку, какой маникюр сейчас в тренде. И это вовсе не яркие цвета, стразы и вычурные дизайны. Только максимальная естественность, нюд и нежность. К тому же, натуральные оттенки, в отличие от ярких, намного аккуратнее смотрятся спустя пару недель без коррекции.

Маникюр Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

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