Ухаживать за волосами во время войны достаточно непросто, но это важно делать и какие процедуры необходимы в первую очередь - рассказал эксперт

Первый шок от вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года прошел, трансформировавшись для многих в постоянный стресс, который мы стараемся всеми возможными способами хоть как-то сгладить. И, если психологически мы себя успокаиваем – оставшиеся в Украине или вынужденно уехавшие – то успокоить наш организм и процессы в нем не так просто. К сожалению, здесь не все зависит от нас и единицы обладают виртуозными навыками самовнушения. Первыми, кто начинает громко заявлять о том, что организму не хорошо - наши волосы. Пышные и густые, шелковистые и блестящие – они тускнеют, кончики секутся и, что самое ужасное – волосы начинают выпадать. Как ухаживать за волосами в военное время и что делать, если они выпадают, нам рассказала врач трихолог-косметолог, Елизавета Белоус.

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«Прежде всего нужно понимать, что выпадение волос, блеклость, ломкость и тд – это логичная реакция организма на пережитый и переживаемый стресс, - говорит доктор. Поэтому самое эффективное, что можно для них сделать – максимально восстановить привычный режим питания и уход».

Если есть возможность, старайтесь мыть волосы шампунем и пользоваться бальзамом. По возможности – в таком же режиме, к которому они привыкли. Понятно, что многие средства по уходу сейчас недоступны, но вполне подойдут и просто шампунь и кондиционер или бальзам – тот, который удастся найти. Кстати, найти шампуни и бальзамы можно и в гуманитарной помощи.

Питание – одна из важнейших составляющих здоровых волос. Постарайтесь максимально разнообразить рацион. И, если нет возможности питаться плотно – в условиях военного времени для многих это роскошь, то старайтесь дробно и не забывать о витаминах. Сейчас появляется первая зелень, которую можно и нужно употреблять в пищу.

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Очень важно мыть голову – даже если не хочется, депрессия и вообще «не важно, как я выгляжу, мне все равно» - нужно заставлять себя ухаживать за собой и за волосами. Дело в том, что на коже головы при редком мытье скапливается много жира, который не позволяет дышать корням волос, закупоривает поры и может вызвать возникновение себореи, перхоти и заболеваний кожи головы. Кроме того, психологи не раз отмечали «эффект чистых волос» - когда после мытья головы поднимается настроение и улучшается психологический фон.

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Важно понимать, что чем реже мы моем волосы, тем больше они выпадают – не совсем объективно. Дело в том, что чем реже мы моем (или расчесываем) волосы, тем больше скапливается выпавших волос, отсюда и ощущение, что они «лезут пучками». Просто их накапливается больше. Поэтому важно не только мыть, но и расчесывать кудри. Полноценный сон так же важен, как и хорошее питание. Если же кончики волос посеклись, их лучше отрезать: таким образом волосы обновятся.

Секущиеся кончики волос можно обрезать istockphoto.com

Наконец, не стоит забывать и о весеннем авитаминозе – весной волосам особенно непросто в связи с нехваткой витаминов. Перенесенный Covid так же может стать причиной выпадения волос. Поскольку процессы в нашем организме не происходят молниеносно, реакция на стресс может наступить через два-три месяца после стресса. И, чем он глубже и затянутей, тем дольше мы можем иметь проблемы с волосами.