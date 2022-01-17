Каких бьюти-ошибок стоит избегать в уходе за бровями?

Неправильно подобранный оттенок

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Самостоятельная стрижка бровей

Это самая распространенная ошибка, способная «уничтожить» любой образ. Брови не должны быть слишком темными (русые девушки с черными бровями выглядят как минимум странно), не должны быть теплого рыжеватого оттенка, если основной цвет волос — холодный. В идеале — брови на 1-2 тона темнее основного цвета волос, но не больше.

Неправильная стрижка может привести к нарушению направления роста волос, а значит к потере формы бровей. В результате ваши брови будут торчать в разные стороны, и совсем не факт, что вы сможете зафиксировать их гелем.

Каких бьюти-ошибок стоит избегать в уходе за бровями? freepik.com

Неправильный уход

Часто проблемы с бровями связаны с сухой, шелушащейся кожей, поэтому, прежде всего стоит отказаться от умывания горячей водой. Горячая вода, как известно, сушит волосы и делает их более тусклыми и ломкими. Особенно пагубно это сказывается на бровях зимой, когда они и без того сухие. Нельзя забывать и о питании и увлажнении бровей. Эксперты рекомендуют каждый вечер наносить на брови специальные масла, аккуратно массировать их по линии роста волосков и ежедневно расчесывать их специальной щеточкой — так вы сможете поддерживать красоту бровей и стимулируете их рост.

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