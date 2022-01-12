Каких ошибок следует избегать в зимнем макияже?

Забываете про SPF

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SPF средства помогают создать защитный барьер между кожей и солнечным излучением, и чаще всего их можно встретить летом. Но SPF защита нужна не только в жаркую погоду. Даже если вы живете в регионе, где солнце зимой — это редкость, то все равно следует не забывать о необходимости использовать универсальные средства с SPF, например, в кремах или базах под макияж.

SPF защита нужна не только в жаркую погоду freepik.com

Пренебрегаете праймером

Праймер способен не только обеспечить ровный тон кожи, но и защитить ее от ветра и холода. Также пленка, которой покрывается лицо после нанесения праймера, защищает кожу от обветривания и других негативных влияний непогоды.

Увлекаетесь румянами

Минусовая зимняя температура и так сильно одаривает щеки естественным румянцем, поэтому в холодное время года лучше не перебарщивать с косметическими румянами, чтобы не получить чересчур красные щеки. Старайтесь наносить их легким слоем и выбирать матовые оттенки.

В холодное время года лучше не перебарщивать с косметическими румянами, чтобы не получить чересчур красные щеки freepik.com

Наносите помаду на неухоженные губы

Зимой в косметичке каждой должен быть увлажняющий бальзам для губ или гигиеническая помада, которые нужно использовать каждый раз при выходе на улицу. Только после того, как губы будут достаточно увлажнены, можно наносить помаду или блеск.

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