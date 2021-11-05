Мы собрали для вас несколько простых правил ухода за лицом, благодаря которым вы сможете заметно приблизиться к коже вашей мечты

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1. Пейте больше воды

Пожалуй, каждая женщина мечтает об идеальной коже лица. Чистой, гладкой, сияющей здоровьем. И зачастую нам кажется, что добиться этого нереально. Но, к счастью, это не так! Идеальная кожа требует усилий: изменения рациона, образа жизни, использования правильной косметики для ухода и множества других условий. Однако результат стоит потраченных сил и времени!

Все мы прекрасно знаем, как важно пить достаточное количество воды в день. Но, к сожалению, мало кто действительно соблюдает это жизненно важное правило. А ведь для нашей кожи вода играет одну из ключевых ролей на пути к идеалу. Вода нормализует обмен веществ в организме, выводит токсины, помогает усваиваться полезным веществам, а также очищает нашу кожу изнутри, насыщает ее влагой и предотвращает обезвоживание.

Стакан воды Pinterest

2. Не трогайте лицо руками в течение дня

За день мы прикасаемся к тысячам разных предметов в помещении и на улице, и даже тщательное мытье рук не избавляет от бактерий на 100%. Тем временем, если часто трогать лицо руками, можно легко спровоцировать появление прыщей.

3. Используйте кубик льда для тонизирования

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Отвары ромашки, зверобоя, череды в виде кубиков льда обеспечивают прекрасный уход за лицом. Дополнительное «умывание» ледяными отварами тонизирует кожу и помогает предотвратить появление прыщей. Протирайте кожу замороженными отварами после использования средств для очищения лица.

Кубик льда Pinterest

4. Регулярно стирайте подушки, полотенца и наволочки

А также другие текстильные вещи, которые часто контактируют с лицом продолжительное время (шарфы, шапки). Наше лицо соприкасается с наволочкой почти все время сна, поэтому очень важно, чтобы она была чистой. Меняйте их не реже одного раза в неделю. То же самое касается и полотенца для лица. На его ворсинках остаются частички отмерших клеток кожи, которые создают благоприятную среду для размножения бактерий.

5. Не пересушивайте кожу

Некоторые средства для проблемной кожи могут быть довольно агрессивными, и их использование может привести к пересушиванию, шелушению и раздражению кожи. Подберите правильную косметику, включающую в себя основные этапы ухода за лицом: очищение, тонизирование и увлажнение и содержащую натуральные компоненты, которые препятствуют пересушиванию.

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