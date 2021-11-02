В холодное время года губы страдают не меньше, чем кожа рук и лица. Они покрываются трещинками, обветриваются и краснеют, что не только приносит дискомфорт, но и зачастую портит внешний вид губ. 

Обветренные губы
Обветренные губы
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Чтобы защитить губы от обветривания, возьмите за привычку использование бальзама или крема для губ. Всегда носите его с собой в сумке и не забывайте увлажнять губы перед выходом на улицу — слой средства защитит их от воздействия холода и ветра. Если вы любите яркие помады, и, особенно, матовые, также используйте бальзам перед тем, как наносить цвет. Губы могут также покрываться трещинками и от авитаминоза, который нередко наступает в осенне-зимний сезон. Включите в ежедневный рацион фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами. Если это не помогает, попробуйте сдать анализы и проконсультироваться с врачом — возможно, вам назначат принимать витамины в качестве пищевой добавки. 

Чтобы защитить губы от обветривания, возьмите за привычку использование бальзама или крема для губ
Чтобы защитить губы от обветривания, возьмите за привычку использование бальзама или крема для губ
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Не стоит забывать и про скраб: для губ он полезен так же, как и для всего лица. Используйте щадящие скрабы для нежной кожи или попробуйте сделать такие сами. Например, смешайте кокосовое масло с кофейной гущей, которая остаётся в кофемолке. После скраба обязательно увлажняйте губы — с помощью маски, крема, бальзама или масла. 

Не стоит забывать и про скраб: для губ он полезен так же, как и для всего лица
Не стоит забывать и про скраб: для губ он полезен так же, как и для всего лица
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Если губы уже обветрились, вылечить их можно даже с помощью самых простых средств. К примеру, попробуйте растопить мед на водяной бане и нанести его на губы на полчаса — такая маска быстро и бережно восстановит кожу. Также отлично помогает и обычное оливковое масло: наносите его ватной палочкой на губы несколько раз в течение дня. Такой простой способ поможет легко вылечить обветренные губы. 

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