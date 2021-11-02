Рассказываем, как защитить губы от обветривания и как их быстро вылечить

В холодное время года губы страдают не меньше, чем кожа рук и лица. Они покрываются трещинками, обветриваются и краснеют, что не только приносит дискомфорт, но и зачастую портит внешний вид губ.

Обветренные губы Pinterest

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Чтобы защитить губы от обветривания, возьмите за привычку использование бальзама или крема для губ. Всегда носите его с собой в сумке и не забывайте увлажнять губы перед выходом на улицу — слой средства защитит их от воздействия холода и ветра. Если вы любите яркие помады, и, особенно, матовые, также используйте бальзам перед тем, как наносить цвет. Губы могут также покрываться трещинками и от авитаминоза, который нередко наступает в осенне-зимний сезон. Включите в ежедневный рацион фрукты и овощи, богатые витаминами и минералами. Если это не помогает, попробуйте сдать анализы и проконсультироваться с врачом — возможно, вам назначат принимать витамины в качестве пищевой добавки.

Чтобы защитить губы от обветривания, возьмите за привычку использование бальзама или крема для губ Pinterest

Не стоит забывать и про скраб: для губ он полезен так же, как и для всего лица. Используйте щадящие скрабы для нежной кожи или попробуйте сделать такие сами. Например, смешайте кокосовое масло с кофейной гущей, которая остаётся в кофемолке. После скраба обязательно увлажняйте губы — с помощью маски, крема, бальзама или масла.

Не стоит забывать и про скраб: для губ он полезен так же, как и для всего лица Pinterest

Если губы уже обветрились, вылечить их можно даже с помощью самых простых средств. К примеру, попробуйте растопить мед на водяной бане и нанести его на губы на полчаса — такая маска быстро и бережно восстановит кожу. Также отлично помогает и обычное оливковое масло: наносите его ватной палочкой на губы несколько раз в течение дня. Такой простой способ поможет легко вылечить обветренные губы.

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